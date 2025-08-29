Haberler

Adıyaman’da Araç Çukura Girdi

ARAÇ MAHSUR KALDI

Adıyaman’da meydana gelen olayda, bir araç tam doldurulmayan altyapı çukuruna girerek mahsur kalıyor. Olay, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi’nde gerçekleşiyor. 02 AEN 156 plakalı araç, seyir halindeyken altyapı çukuruna girdiğinde lastikleri çukura düşerek adeta yola oturuyor. Araç, hiçbir şekilde ilerleyemediği için olay yerine çekici çağrılıyor.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Çekici aracın, mahsur kalan aracı yerinden çıkarmasıyla sorun ortadan kalkıyor. Bununla birlikte, duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Altyapı çalışmaları yapılıyor ama ne yazık ki kazılan çukurlar tam anlamıyla doldurulmadığı için bu tür maliyetler yaşanıyor” ifadelerini kullanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da bir motosiklet kazasında iki kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Haberler

Cw Enerji, Tekirdağ GES Kurulumunu Tamamladı

CW Enerji, Tekirdağ'da 9.863,62 kWp kapasiteli Güneş Enerji Santrali'ni başarıyla kurdu. CEO Volkan Yılmaz, projenin çevresel faydalarını ve temiz enerji yatırımlarının önemini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.