Adıyaman’da Araç Çukura Girdi

ARAÇ MAHSUR KALDI

Adıyaman’da meydana gelen olayda, bir araç tam doldurulmayan altyapı çukuruna girerek mahsur kalıyor. Olay, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi’nde gerçekleşiyor. 02 AEN 156 plakalı araç, seyir halindeyken altyapı çukuruna girdiğinde lastikleri çukura düşerek adeta yola oturuyor. Araç, hiçbir şekilde ilerleyemediği için olay yerine çekici çağrılıyor.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Çekici aracın, mahsur kalan aracı yerinden çıkarmasıyla sorun ortadan kalkıyor. Bununla birlikte, duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Altyapı çalışmaları yapılıyor ama ne yazık ki kazılan çukurlar tam anlamıyla doldurulmadığı için bu tür maliyetler yaşanıyor” ifadelerini kullanıyor.