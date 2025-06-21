Adıyaman’da Araç Devrildi, Sürücü Öldü

KAZA SONUCU TRAFİK FELAKETİ

Adıyaman’da meydana gelen bir trafik kazasında hafif ticari araç şarampole devrildi. Sürücü Mustafa Yücel’in kullandığı 27 RZ 516 plakalı araç, Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerindeki Güneykaş köyü yakınlarında kaza yaptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza hakkında ihbar alındıktan sonra olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde, sürücü Mustafa Yücel’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçta bulunan eşi Sıdıka Yücel ise yaralarla kurtuldu. Sürücünün cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna taşındı.