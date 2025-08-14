Haberler

Adıyaman’da Araç Takla Attı. 2 Yaralı

TAKLA ATAN ARAÇTA YARALILAR VAR

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucunda bir araç takla atarak durabildi. Olayda iki kişi yaralanırken, kazanın nedeni araştırılıyor. Alınan bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu Havalimanı kavşağında meydana gelen çarpışmada, çarpmanın etkisiyle araçlardan biri takla attı.

SALDIRILARIN SONUCUNDA HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda yaralanan iki kişi, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, kazayla ilgili gerekli soruşturmayı başlattı.

