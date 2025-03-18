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Adıyaman’da Araç Takla Attı: 4 Yaralı

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Gelen bilgilere göre, Mahmut K. yönetimindeki 06 BE 4570 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı.

KAZANIN DETAYLARI VE YARALILARIN DURUMU

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mahmut K. ile otomobilde bulunan Ercan K., İrfan S. ve Mustafa Ali S. yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Besni Devlet Hastanesi’ne götürdü. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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