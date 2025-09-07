Adıyaman’da Araçlar Çarpıştı, Yaralılar Var

OTOMOBİL KAZASI ADIYAMAN’DA MEYDANA GELDİ

Adıyaman’da gerçekleşen bir trafik kazasında, otomobillerden biri takla atarak durabildi. Alınan bilgilere göre, olay, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında iki otomobilin çarpışmasıyla oluştu. İki aracın çarpışmasının ardından, otomobillerden biri kontrolsüz bir şekilde refüjü aşarak karşı şeride geçip takla attı.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza sonucunda araçların içerisinde bulunan 4 kişi hafif yaralanmalarla karşılaştı. Yaralılara, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ancak, sağlık durumu iyi olan yaralılar, hastaneye gitmeyi reddetti. Kazaya karışan araçlar, olay yerindeki incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.