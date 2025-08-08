Haberler

Adıyaman’da Arkadaş Silahlı Saldırı Yaptı

ADANA’DA SİLAHLI SALDIRIDA YARALANMA OLDU

Bir kişi Adıyaman’da bir arkadaşının silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki M.G.D., ismi henüz öğrenilemeyen bir tanıdığı tarafından bacağından vuruldu. Saldırı Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Özelevler Mevkiinde gerçekleşti.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yaralı M.G.D., olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hemen ilk müdahaleye alındı ve ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden M.G.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞAHIS JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştiren kişi, jandarma ekiplerince kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

