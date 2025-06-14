Adıyaman’da Asılsız İhbar Üzerine Polis

İHBARLA HAREKETE GEÇİLDİ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, “İki yeğenimi öldürdüm, gidip cesetlerini evden alın” biçimindeki ihbar, güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Trabzon’dan Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan telefon görüşmesinde bu korkutucu ifade duyuldu. Bunun üzerine, Yeni Mahalle 603. Sokak’taki adrese çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

OLAY YERİ GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Ekipler, olay yerini güvenlik çemberine aldı. Yapılan incelemelerde ise ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Evin içinde, karı-koca arasında geçen bir tartışma esnasında eşlerden birinin Trabzon’daki akrabalarını arayıp “Ben bunları öldüreceğim” mesajını ilettiği, akrabaların bu sözler üzerine paniğe kapılarak polise durumu bildirdiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polislerin yaptığı araştırmada herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken, olayın tamamen aile içi bir tartışmadan kaynaklandığı belirlendi. Yaşananlarla ilgili olarak resmi bir soruşturma süreci başlatıldığı bildirildi.