Adıyaman’da Balık Yerine Leylek Yakalandı

LEYLEK, OLTAYA TAKILDI

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, suya atılan oltaya balık yerine bir leylek takıldı. Oltasına leylek takılan balıkçılar, hayvanı kurtarıp doğaya geri bıraktı. Samsat ilçesinin Göltarla köyü yakınında, akşam saatlerinde Atatürk Baraj Gölü’ne oltalarını bırakan Abdullah Akın ve Mustafa Çelik, sabah saatlerinde oltalarını çekmeye gitti. Oltalardan birinin misinasının aşırı gergin olduğunu fark eden ikili, misinayı çekmeye başladı. Başta büyük bir balık yakaladıklarını düşünen Abdullah Akın ve Mustafa Çelik, misinanın suyun içinde değil arazide olduğunu görünce duraksadı. Takip ettikleri misinanın ucunda bir leyleğin takıldığını anlayınca panik yaşadı.

LEYLEK KURTARILDI

Misinaya dolanan ve vücuduna olta iğnesinin batmasıyla zorluk yaşayan leyleğin yanına yaklaşan balıkçılar, hayvanı kurtarmak için harekete geçti. Leyleği misinadan başarılı bir şekilde çıkararak, oltaya sabitlenmiş olan iğneyi de bulunduğu yerden çektikten sonra, Abdullah Akın ve Mustafa Çelik, hiç bir yarası olmayan leyleği serbest bıraktı. Kurtarılan leylek, uçup bölgeden uzaklaştı. Yapılan gözlemler, leyleğin gece saatlerinde suya gelerek oltadaki yemi yemeye çalışması esnasında oltaya takıldığını ve suya geri çıktığında misinayı kendine doladığını ortaya koydu.

BALIK BEKLERKEN ŞAŞKINLIK YAŞANDI

Balık tutma umuduyla oltalarına bakan Abdullah Akın, leyleği görünce yaşadığı şaşkınlığı yansıtarak, “Arkadaşlarımla birlikte akşamdan oltalarımızı atmıştık. Sabah bir oltanın oldukça gergin olduğunu gördüm, büyük bir balık yakalamış olabileceğimi düşündüm. Fakat aniden leyleğin uçtuğunu gördüm. Leylek, suyun içerisindeki oltaya takılıpo bir yem almaya çalışıyordu. Yoğun bir çaba harcayarak leyleğe zarar vermeden kurtardık ve doğaya saldık. Şu anda onun mutluluğunu ve gururunu taşıyoruz” şeklinde konuştu.