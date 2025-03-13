Adıyaman’da Balkondan Düşen Çocuk Yaralandı

ADANA’DA BİNA BALKONUNDAN DÜŞME OLAYI

Adıyaman’da, ikamet ettikleri binanın ikinci katından düşen küçük bir çocuk yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde, binanın ikinci kat balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki İ.A.A., dengesini kaybederek aşağıya düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Yüksekten düşmesi sonucu yaralanan kız çocuğu, olay yerine yönelik gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye ulaşan İ.A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.