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Adıyaman’da Baygın Kız Çocuğuna Yardım

KAŞINÇTA KAZA ANI

Adıyaman’da, eve dönmeye çalışan 15 yaşlarındaki H.T. isimli bir kız çocuğu, ayağının takılması sonucunda yere düşerek başını taşa vurdu ve yol kenarında baygınlık geçirdi. Olay, Adıyaman merkez Vartana bölgesinde meydana geldi.

POLİS EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Devriye görevi yapan polis ekipleri, yol kenarında hareketsiz durumda yatan H.T.’yi gördü ve durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulans çağrısı yapılmasına rağmen, ambulansın geç geleceği anlaşıldı. Bu durumda polis ekipleri, zaman kaybetmemek adına H.T.’yi ekip aracı ile hastaneye götürdü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye ulaştığında doktorlar tarafından müdahale edilen H.T.’nin sağlık durumu hakkında olumlu bilgiler verildi. Ailesi de, bu örnek davranışlarıyla dikkat çeken polis ekiplerine teşekkür etti.

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