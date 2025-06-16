Adıyaman’da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

ADIYAMAN’DA KANLI KOMŞU KAVGASI

Adıyaman’da meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Bahçelievler Mahallesi’nde iki komşu arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşüyor. Kavgada Y.Ö., elindeki bıçakla A.K.’yi yaraladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından yaralı A.K., hemen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüyor. Burada yapılan kontrollerde yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilmiş durumda.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak Y.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Soruşturma sürüyor.