Adıyaman’da Bıçaklı Saldırı: Genç Yaralandı

YABANCI UYRUKLU GENÇ BİÇAKLI SALDIRIYA UĞRADIKTAN SONRA HASTANEYE KALDIRILDI

Adıyaman’da, bir grup kişinin bıçaklı saldırısına maruz kalan 25 yaşındaki yabancı uyruklu genç yaralandı. Olay, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Bağdere Caddesi’nde gerçekleşti. Nedim El A. isimli genç, henüz tespit edilemeyen sebeplerle bir grup şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

POLİS EKİPLERİ ŞAHISLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Nedim El A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Nedim El A.’yı bıçaklayan ve olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma yürütülüyor. Konu hakkında soruşturma devam ediyor.