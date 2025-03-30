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Adıyaman’da Binlerce Kişi Bayram Namazında

BAYRAM NAMAZINA YOĞUN İLGİ

Adıyaman, Ramazan Bayramı sabahında büyük bir coşkuyla kutlandı. Kentte binlerce kişi, bayram namazı kılmak üzere sabah saatlerinde camilere akın etti. Başta Meydan Camisi olmak üzere tüm camiler, bayram heyecanıyla dolup taştı. Camilerde düzenlenen namazda bir araya gelen topluluk, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

İLK İSİMLER CAMİDE BULUŞTU

Meydan Camisi’nde kıldırılan bayram namazında İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu’nun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış da yer aldı. Binlerce kişiyle birlikte namaz kılan bu isimler, bayramın manevi havasını paylaşarak topluluk içinde bir bütünlük oluşturdu.

BAYRAMLAŞMA VE GÜNDEVİNE DEVAM

Namazın sona ermesinin ardından vatandaşlar, sevgi ve dostluk içerisinde bir biriyle bayramlaştı. Gülümsemeler eşliğinde samimi bir atmosferde gerçekleşen bayramlaşmanın ardından, herkes evlerinin yolunu tuttu. Bayram ruhu, Adıyaman’da tüm güzellikleriyle hissedildi.

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