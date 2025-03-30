Adıyaman’da Binlerce Kişi Bayram Namazında Buluştu

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI ADIYAMAN’DA COŞKUYLA KILINDI

Adıyaman’da Ramazan Bayramı sabahında binlerce insan, namaz kılmak amacıyla camilerde bir araya geldi. Özellikle Meydan Camisi başta olmak üzere tüm camiler dolup taştı. Büyük bir kalabalığın toplandığı camide birlik ve beraberlik mesajları aktarıldı.

BAYRAM NAMAZINI İL MÜFTÜSÜ KILDIRDI

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu’nun yönettiği bayram namazında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri Resul Kurt ve Mustafa Alkayış ile Vali Osman Varol, binlerce kişiyle birlikte saf tuttu.

VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNDÜ

Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak, daha sonra evlerinin yolunu tuttu. Adıyaman’daki bu bayram coşkusu, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdi.