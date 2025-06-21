Adıyaman’da Bir Genç Sopalı Saldırıya Uğradı

GENÇ SOPALI SALDIRIYA UĞRADI

Adıyaman’da bir genç, sokakta yürürken sopalı bir saldırıya uğrayarak yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi’nde M.B. adlı genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir grup tarafından sopalarla saldırıya maruz kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

M.B. uğradığı saldırı sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleye alındı. Yaralı genç, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen M.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için polis ekipleri hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Konuya dair bir soruşturma da açıldı.