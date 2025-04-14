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Adıyaman’da Çalışmalar Değerlendirildi

VALİ YARDIMCILARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Adıyaman’da gerçekleştirilen alt yapı ve üst yapı çalışmaları, düzenlenen vali yardımcıları toplantısında ele alındı. Adıyaman Valisi Osman Varol’un başkanlığında yapılan Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme toplantısına vali yardımcılarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

DEPREM KONUTLARI VE ALT YAPI ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE

Toplantıda il merkezindeki ve köylerdeki kalıcı deprem konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ve sahadaki son durum tartışıldı. Ayrıca, vatandaşlara sunulan hizmetlerdeki eksiklikler ve aksaklıkların ortadan kaldırılmasıyla ilgili konular gündeme getirildi. Toplantıda, çözüm önerileri ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalar da değerlendirildi.

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