Adıyaman’da Çeşme Muslukları Çalındı

ADAYIMAN’DA MUSLUK HIRSIZLIĞI

Adıyaman’da bir mesire alanındaki musluklar, kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından çalındı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Gazihan Dede Mesire alanındaki çeşmelerde bulunan musluklar, yine kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından alınıp götürüldü. Çalınan musluklarla birlikte çeşme suları bir süre boşa aktı.

YENİ MUSLUKLAR TEMİN EDİLDİ

Durumu fark eden görevliler, hemen yeni musluklar alarak taktırdı. Bu hırsızlık olayı sonrası vatandaşlar, bu tür insanların kesinlikle cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Adıyaman’daki bu durum, halk arasında büyük bir tepkiyle karşılandı.