Adıyaman’da Çeşme Muslukları Çalındı

ADAYIMAN’DA MUSLUK HIRSIZLIĞI

Adıyaman’da bir mesire alanındaki musluklar, kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından çalındı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Gazihan Dede Mesire alanındaki çeşmelerde bulunan musluklar, yine kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından alınıp götürüldü. Çalınan musluklarla birlikte çeşme suları bir süre boşa aktı.

YENİ MUSLUKLAR TEMİN EDİLDİ

Durumu fark eden görevliler, hemen yeni musluklar alarak taktırdı. Bu hırsızlık olayı sonrası vatandaşlar, bu tür insanların kesinlikle cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Adıyaman’daki bu durum, halk arasında büyük bir tepkiyle karşılandı.

Istanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’ye Geçici Yönetim Atadı. Tekin, CHP’den İhraç Edildi Sonra. Parti Üyeleri, Kayyumu Binaya Sokmayacak. Tekin, Özgür Özel’den Randevu İstedi....

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü Canan Kaftancıoğlu ile birlikte gideceği iddiaları yalanlandı. Kaftancıoğlu, Tekin ile gitmeyeceğini belirtti.
Ünlü Çift Ayrıldı, İddialar Cevapsız Kaldı

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ayrılığı sonrası sosyal medyada aldatma ve aile baskısı iddiaları gündeme geldi. Sabancı, ilişkilerinin sonlandığını ve üçüncü kişilerin etkisi olmadığını belirtti.

