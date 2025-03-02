Adıyaman’da Çiftçilere Ekipman Desteği Sağlandı

DAĞITIM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adıyaman’da, 360 çiftçiye ve üreticiye motorlu sırt pülverizatörü ile budama makası dağıtımı gerçekleştirildi. Bu dağıtım, Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP İdaresi tarafından finanse edilen “Adıyaman ilinde üretim ve istihdam için bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi” kapsamındaki faaliyetler dahilinde yapıldı. Proje, Adıyaman’daki bağcılık sektörünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

VALİDEN TEŞEKKÜR VE İYİ DİLEKLER

Adıyaman Valisi Osman Varol, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Hayata geçirilen bu proje ile ekonomisinin temeli tarıma dayanan Adıyaman’da çiftçilerimizin ve üreticilerimizin modern ekipmanlarla daha verimli çalışmalarının sağlanması hedefleniyor” ifadesini kullandı. Projenin toplam bütçesi 16 milyon lira olarak belirlendi. Ayrıca, Vali Varol, bu projeye emek veren Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra tüm kurumlara teşekkür etti. Dağıtım töreninin ardından motorlu sırt pülverizatörü ve budama makası üreticilere verildi.