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Adıyaman’da Çocuk Araçla Yaralandı

ÇOCUĞUN YARALANMASI

Adıyaman’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan 5 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde 5 yaşındaki Ali S. yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen bir otomobilin altında kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük çocuk, yaralanarak olay yerinde kaldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine çağrılan sağlık ekipleri, Ali S.’ye ilk müdahaleyi yaparak hemen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatıldı. Olayın detayları ve ilgili taraflarla ilgili bilgiler, ilerleyen saatlerde daha da netlik kazanacak.

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