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Adıyaman’da Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

ÇOCUĞUN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA ÖZETİ

Adıyaman’da 5 yaşındaki bir çocuk, elektrik trafosuyla teması sonucu akıma kapılarak yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Vartana bölgesindeki elektrik trafosuna temas eden 5 yaşındaki Bilal Asaf K., elektrik akımına maruz kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bilal Asaf K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun netleşmesi için gözlem altında tutulduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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