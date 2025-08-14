Adıyaman’da Çocuk Havasız Kaldı

Olayın Gelişimi

Adıyaman’da bir 8 yaşındaki çocuk, oyun oynadığı esnada park halindeki bir otomobilin bagajına girdi. Abdullah C. isimli çocuk, içeride mahsur kaldı ve havasız kalarak ağır yaralandı. Olay, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan 21131 Sokak’ta meydana geldi. Çocuğun bagajda kaldığını gören yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık Durumu ve Müdahale

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdullah C.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Soruşturma da başlatıldı.