Adıyaman’da Çocuk Terastan Düştü

ÇOCUĞUN DÜŞME OLAYI VE YARALANMA

Adıyaman’da 2 yaşındaki E.B. isimli çocuk, bir katlı evlerinin terasından düşerek ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde yaşanan olayda, küçük çocuk dengesini kaybederek aşağıya düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Olayı gören aile yakınları, durumu hemen yetkililere bildirdi ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralı çocuğa burada olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak, yetkililer tarafında soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor.