Adıyaman’da DEM Parti Taziyeleri Kabul Etti

DEM PARTİ HEYETİ, TAZİYELERİ KABUL EDİYOR

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle 62 yaşında yaşamını yitirdi. Önder’in vefatı üzerine DEM Parti Adıyaman teşkilatı taziyeleri kabul etmeye başladı.

DEM PARTİ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat geçiren Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakımda 18 gün süren tedavisinin ardından hayata veda etti. Önder’in ölüm haberinin ardından DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Çoşkun ve parti yöneticileri, parti binasında taziyeleri almaya başladı. Çoşkun, “Bugün DEM Parti ailesi olarak çok üzgünüz. Adıyaman ve Türkiye bir değerini, büyük bir kıymetini kaybetti. Sevgili Sırrı Süreyya Önder, maalesef tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sırrı Süreyya Önder hayatı boyunca haksızlığın karşısında durmuş ve bunun karşılığında da birçok bedel ödemiş bir yoldaşımızdı” dedi.

BARIŞIN TEMELİ DAVASI SÜRECEK

Sırrı Süreyya Önder için duyduğu üzüntüyü dile getiren Hüseyin Çoşkun, “Biliyoruz her ölüm erken ölümdür ama Sırrı Süreyya Önder’in yapacağı çok iş vardı. Bu ülkeye barışı getirecekti. Bu ölüm çok erken oldu. Hiçbirimiz bu ölüme hazır değildik. Uzun zamandır vermiş olduğu barış mücadelesi vardı. Bu barış bizlere emanet, biz de bu onurlu barışı bu ülkeye getirdiğimizde Sırrı Süreyya Önder’e armağan edeceğiz” şeklinde konuştu. Başsağlığı dileklerini ileten Çoşkun, taziye için Adıyaman DEM Parti İl binasında misafirleri ağırlayacaklarını ifade etti.