Adıyaman’da Denetimler Gerçekleştirildi

DENETİMLER BAŞLATILDI

Adıyaman’da, iş yerlerinde etiket, fahiş fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapılmaya başlandı. Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, şehir merkezindeki marketler, pazar yerleri, manavlar, kasaplar, şarküteriler, sebze hali, pide fırınları, restoranlar, kafeler, pastaneler, kuruyemişçiler ve diğer sektörlerde denetimler gerçekleştirdi.

FİYAT VE ETİKET KONTROLÜ

Denetimler sırasında, zincir marketlerde seçilen ürünlerin fiyat ve etiket bilgileri titizlikle kontrol edildi. Lokanta ve kafe denetimlerinde ise iş yerlerinde asılması zorunlu olan fiyat listeleri, menüler, kasa fiyat uyuşmazlıkları ve satışa sunulan diğer ürünlerde etiket uygulamaları gözden geçirildi. Bu süreçte 45 iş yerinde toplam bin 50 ürün incelendi. İş yerlerinde yapılan denetimlerde, 3 aylık alış ve satış faturaları da araştırılarak aykırılık tespit edilen firmalar ve iş yerleri hakkında idari para cezası uygulandı.