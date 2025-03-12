Adıyaman’da Devrilen Kamyon Kazası: 1 Yaralı

KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU YARALANMA OLDU

Adıyaman’da meydana gelen kazada, virajı alamayan bir kamyon devrildi ve bu olay neticesinde 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinden şehir merkezi doğrultusuna seyahat eden bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle virajı alamayarak devrildi.

KAZA SONUCUNDA SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Büyük bir gürültü ile devrilen ve sürüklenen kamyonun sürücüsü, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, hafif yaralanmalarla olay yerinde bulundu. Kaza sonrasında sağlık ekipleri kaza yerine gelerek, sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAMYON OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Devrilen kamyon, olay yerine intikal eden iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Ayrıca, kazanın sebebine ilişkin bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.