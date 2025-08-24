Adıyaman’da Devrilen Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Haberler

Adıyaman’da direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra motosiklet devrildi ve sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi Yenimahalle’de Deniz A. yönetimindeki motosiklet, aniden kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın sonucunda sürücü Deniz A. yaralanarak olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılması planlandı.

Çanakkale Zafer Kupası Başarıyla Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı desteğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale Zafer Kupası etabı, İstanbul'dan kalkan 230 sporcu ile tarihi bir yarışa dönüştü.
Ankara’da Bin Çocuk Sünnet Oldu

Ankara'da düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde, bin çocuk eğlenceler eşliğinde sünnet ettirildi. Etkinlikte çocuklara hediyeler verilip çeşitli gösterimler sergilendi.

