Adıyaman’da Devrilen Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

ADANA’DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Adıyaman’da direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra motosiklet devrildi ve sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi Yenimahalle’de Deniz A. yönetimindeki motosiklet, aniden kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın sonucunda sürücü Deniz A. yaralanarak olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılması planlandı.