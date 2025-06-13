Adıyaman’da Dört Araçla Kaza

KAZA SONUCU YARALANANLAR

Adıyaman’da meydana gelen bir trafik kazasında toplamda 4 araç karıştı ve bunun sonucunda 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 02 AAN 162 plakalı otomobil, 02 ABS 106 plakalı otomobil, 02 EB 874 plakalı otomobil ve 02 BL 777 plakalı tır Sakarya Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar ciddi şekilde hasar aldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan D.İ. ve M.G., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumlarıyla ilgili bilgiler henüz paylaşılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.