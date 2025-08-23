Haberler

Adıyaman’da Duman Hortumu Oluştu

ANIZ YANGINLARI ORTAMDA HORTUM OLUŞTURDU

Adıyaman’da anız yangınları sırasında bir duman hortumu oluştu. Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 17. kilometresinde çıkan yangın, vatandaşların dikkatini çekti. Yangının ağaçlık alana sıçramasını önlemek için itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

RÜZGAR DUMAN HORTUMU OLUŞTURDU

Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü ve bu esnada aniden bir duman hortumu yükseldi. Şiddetlenen yangın sırasında oluşan hortum, metrelerce yüksekliğe ulaştı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Fethiyespor, Fırat Başkaya’yı Kadrosuna Kattı

Fethiyespor, 2. Lig Kırmızı Grup kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe U19'da oynayan Fırat Başkaya ile sözleşme imzaladı ve kendisine başarılar diledi.
Haberler

Seydikemer’de Kadın Yükümlüler Okul Temizliği

Seydikemer'deki kadın yükümlüler, yeni eğitim-öğretim yılı için okulu hazırladı. Bu çalışma, toplum yararına önemli bir katkı sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.