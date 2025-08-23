Adıyaman’da Duman Hortumu Oluştu

ANIZ YANGINLARI ORTAMDA HORTUM OLUŞTURDU

Adıyaman’da anız yangınları sırasında bir duman hortumu oluştu. Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 17. kilometresinde çıkan yangın, vatandaşların dikkatini çekti. Yangının ağaçlık alana sıçramasını önlemek için itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

RÜZGAR DUMAN HORTUMU OLUŞTURDU

Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü ve bu esnada aniden bir duman hortumu yükseldi. Şiddetlenen yangın sırasında oluşan hortum, metrelerce yüksekliğe ulaştı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.