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Adıyaman’da Düşen İnek Kurtarıldı

İNEK SULAMA HAVUZUNDAN KURTARILDI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, bir inek sulama havuzuna düşerek zor anlar yaşadı. Olay, Aktoprak köyünde meydana geldi. Nurşen Salhan’a ait inek, akşam saatlerinde dolu olan havuza düştü.

VATANDAŞLAR ÇABA GÖSTERDİ

İneğin kurtarılması için vatandaşlar tarafından yapılan tüm çabalar sonuç veremedi. Bu nedenle durumu yetkililere bildirdiler. İtfaiye ve jandarma ekipleri, havuza düşen ineği kurtarmak için hemen harekete geçti. Ekiplerin olay yerinde yaklaşık 2 saat süren çabalarının ardından, inek iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

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