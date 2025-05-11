Adıyaman’da Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

ADANA’DA TRAGİK BİR KAZA

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde, pancar toplarken meydana gelen bir kaza sonucunda 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da yaşayan Hanım Tekdemir, memleketi Adıyaman’ın Gerger ilçesindeki Yukarıdağlıca köyüne ziyarette bulundu. Hanım Tekdemir, bir akrabasıyla beraber pancar toplamak amacıyla Yeşilyurt köyünün Abacığ Yaylası’na gitti.

KAYALIKLARDAN DÜŞME OLUP, KAYBOLDU

Ancak, kayalık ve sarp bir alanda dengesini kaybeden Hanım Tekdemir, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, bölgede mantar toplayan bir başka vatandaş tarafından bulundu. Olayın bildirilmesinin ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonunda Hanım Tekdemir’in cenazesi, ambulansla Gerger Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.