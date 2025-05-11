Haberler

Adıyaman’da Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

ADANA’DA TRAGİK BİR KAZA

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde, pancar toplarken meydana gelen bir kaza sonucunda 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da yaşayan Hanım Tekdemir, memleketi Adıyaman’ın Gerger ilçesindeki Yukarıdağlıca köyüne ziyarette bulundu. Hanım Tekdemir, bir akrabasıyla beraber pancar toplamak amacıyla Yeşilyurt köyünün Abacığ Yaylası’na gitti.

KAYALIKLARDAN DÜŞME OLUP, KAYBOLDU

Ancak, kayalık ve sarp bir alanda dengesini kaybeden Hanım Tekdemir, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, bölgede mantar toplayan bir başka vatandaş tarafından bulundu. Olayın bildirilmesinin ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonunda Hanım Tekdemir’in cenazesi, ambulansla Gerger Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kim Milyoner Olmak İster Yayınlanıyor

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, bir YouTuber'ın, milletvekili seçildikten sonra ülkesine dönmeyerek görevden alınması üzerine dikkat çekici bir soru soruldu. Cevap merak ediliyor.
Haberler

Flöre Türkiye Şampiyonası Fethiye’de Tamamlandı

Fethiye'de düzenlenen Flöre Türkiye Şampiyonası'nda 500 sporcu 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde mücadele etti. Şampiyonlar belirlendi ve madalya töreni yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.