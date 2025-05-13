Adıyaman’da Düşme Olayı Gerçekleşti

ADANA’DA YARALANMA OLAYI

Adıyaman’da bir kadın, dengesini kaybedip bir binanın üçüncü katından aşağıya düştü. Edinilen bilgilere göre, olay Yenisanayi Mahallesi 2871 Sokak’ta bulunan bir apartmanda gerçekleşti.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

B.A. ismindeki kadın yüksekten düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerine hemen sağlık ekipleri yönlendirildi ve yapılan ilk müdahalenin ardından kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

HASTANEDEN GELEN İYİ HABER

Hastanede tedavi edilen B.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı açıklandı.