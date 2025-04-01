Adıyaman’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

İKİ İŞÇİDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman’da elektrik akımına kapılan iki işçiden birisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 16 Mart tarihinde Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi’nde gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları sırasında, işçiler H.İ. ve M.Y. elektrik akımına kapıldı. Her iki işçi de ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Olay anında hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçilere ilk müdahaleleri yaptıktan sonra onları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Yaklaşık 15 gündür hastanede tedavi altında olan M.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. M.Y.’nin cenazesi, işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konu ile ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.