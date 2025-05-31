Adıyaman’da Eski Baro Başkanı İçin Tören

HAYATINI KAYBEDEN ESKİ BARO BAŞKANI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Adıyaman Barosu’nun eski başkanlarından Avukat Mustafa Nazım Pektaş, hayatını kaybetti. Pektaş için Adıyaman Adliyesi Barosu’nda bir cenaze töreni gerçekleştirildi. 62 yaşındaki, iki çocuk babası Avukat Mustafa Nazım Pektaş, evinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

ADLİYE BAHÇESİNDE ANMA TÖRENİ

Avukat Pektaş’ın ölümü, adliyede derin bir üzüntü yarattı. 2004-2008 yılları arasında Adıyaman Baro Başkanlığı yapan Pektaş için düzenlenen törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Milletvekilli Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, Baro Başkanı Bilal Doğan ve çok sayıda avukat, adliye personeli ile meslektaşı katıldı.

DUALARLA UĞURLANDI

Saygı duruşunun ardından, yapılacak konuşmalarda Avukat Pektaş’ın hukuk camiasına olan katkıları ve mesleki duruşu ele alındı. Tören sona erdikten sonra merhum Mustafa Nazım Pektaş, dualar eşliğinde adliyeden uğurlandı. Cenaze törenine katılanlar, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Adıyaman’ın hukuk camiası, deneyimli bir hukukçuyu ve değerli bir meslektaşı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.