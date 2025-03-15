Adıyaman’da Esnaf Kefalet Kongresi Gerçekleşti

KONGRE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin mali kongresi düzenlenen programla yapıldı. Kongre, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki kooperatif binasının toplantı salonunda gerçekleştirildi ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Başkanı İsmet Bayram, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk ile birçok katılımcı yer aldı.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda, 2023-2024 yıllarına ait yönetim kurulu yıllık çalışma raporları ve denetim kurulu raporları sırayla okundu. Ardından, 2023-2024 yıllarına ilişkin bilanço ve gelir-gider tabloları okunarak, raporların ve hesapların müzakere edilip kabul veya reddi konusunda karar alındı. Ayrıca, 2025 ve 2026 yıllarındaki olağan genel kurulların birleştirilerek 2027 yılında yapılmasına dair görüşme yapıldı.

ALINAN KARARLAR

Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri için 2025 ve 2026 yıllarında ödenecek aylık ücret veya huzur hakları ile yollukların belirlenmesi, dış denetçiye verilecek aylık ücretin tespit edilmesi konuları karara bağlandı. Ayrıca, 2012 yılında alınan karar doğrultusunda hukuk fakültesinin Adıyaman’a açılması ile ilgili YÖK’ün karara karşılık bulmaması nedeniyle, genel kurulda bu karardan vazgeçildiği takdirde fonda bulunan paranın kooperatif hesaplarına aktarılmasına yönelik karar alındı.

BAŞKANIN AÇIKLAMALARI

Alınan kararların ardından Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, yapılan mali kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.