Adıyaman’da Esnaflar Arasında Çöp Kavgası

ADIYAMAN’DA ESNAFLAR ARASINDA ÇÖP ATMA MESAFESİ YÜZÜNDEN KAVGA

Adıyaman’da, iki esnaf arasında meydana gelen çöp atma konusuyla ilgili tartışma, döner bıçaklı bir kavgaya dönüşmüş durumda. Bu kavgada bir kişi yaralanıyor. Olay, Adıyaman’ın merkez Yunus Emre Mahallesi’nde gerçekleşti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki esnaf arasında çöp atma nedeniyle çıkan tartışma, hızla büyüyerek döner bıçağının kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Bu kavga esnasında V.T. isimli şahıs, döner bıçağı darbesiyle yaralandı. Yaralı olan V.T., olay sonrası yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan V.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak, polis ekipleri soruşturma başlattı. Adıyaman’da yaşanan bu olay, yerel esnaf arasında yaşanan gerilimlerin bir örneği olarak gündeme geldi.