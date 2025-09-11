Adıyaman’da Filistin’e Destek Yürüyüşü Yapıldı

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Adıyaman’da, Filistin ve Küresel Sumud Filosu’na destek vermek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, çok sayıda vatandaş Mimar Sinan Kültür Parkı önünde toplandı. Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıyarak Demokrasi Parkı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yürüyüşün ardından, grup adına konuşma yapan Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt, Gazze’deki olayların artık bir savaş değil, “çağın gözler önünde işlenen en çıplak soykırımı” olduğunu belirtti. Açıklamanın ardından grup, bir süre daha slogan atarak olaysız bir şekilde dağıldı.