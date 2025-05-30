Adıyaman’da Fuhuş Operasyonu 3 Tutuklama

Fuhuş Operasyonu Gerçekleşti

Adıyaman’da bir masaj salonuna yönelik yapılan fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 3’ü tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 27 Mayıs’ta fuhşa yer sağlama ve fuhuş yapma suçlamasıyla operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Adliyeye gönderilen zanlılardan 3’ü tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, kentteki Altınşehir Mahallesi’nde bir masaj salonunda gerçekleştirildi ve toplamda 7 şüpheli bu bağlamda gözaltına alındı. Ayrıca, hakkında işlem başlatılan 8 kadından 7’sinin yapılan tahlillerinde cinsel yolla bulaşan bir hastalığın bulunmadığı ve 1 kişiyle ilgili tetkik sürecinin ise devam ettiği öğrenildi.