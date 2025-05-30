Adıyaman’da Fuhuş Operasyonu Gerçekleşti

FUHUŞ OPERASYONU SONUCUNDA TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü mahkemece tutuklandı. Bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ay süren fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda fuhuş yapıldığı tespit edilen Altınşehir Mahallesi’ndeki bir masaj salonuna operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda toplam 14 kişi yakalandı; bunların 7’si mağdur, 7’si ise şüpheli şahıs olarak belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 7 şüpheli, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Burada adli makamlara çıkarılan 7 şahıstan 3’ü tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, masaj salonuyla bağlantılı olduğu belirtilen 8 kadının sağlık kontrolünden geçirildiği ve 7 kadında cinsel yolla bulaşan herhangi bir hastalığın olmadığı, 1 kadının ise sağlık kontrollerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.