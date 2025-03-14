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Adıyaman’da ‘Gazze’de Ramazan’ Temalı Sergi Açıldı

GENÇLİK KOLLARINDAN ANLAMLI SERGİ

Ak Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Gazze’de Ramazan’ temalı sergi açıldı. Adıyaman Demokrasi Parkı’nda gerçekleştirilen resim sergisi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. AK Parti Milletvekilleri Mustafa Alkayış ve Resul Kurt’un yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin ve diğer partililer de sergiye katılım gösterdi.

DUYGUSAL ANLAR VE İNSANLIK DRAMI

Sergide, Gazze’de Ramazan ayında yaşanan insanlık dramını anlatan resimlere yer verildi. Ziyaretçiler, sergi sırasında duygusal anlar da yaşadı. Serginin gün boyunca açık kalacağı belirtildi.

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