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Adıyaman’da Genç Kayıp, Arama Devam Ediyor

DAĞDA YÜRÜYÜŞ YAPAN GENÇ KAYBOLDU

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yürüyüşe çıkan bir gençten henüz haber alınamıyor. Kaybolan gencin her yerde aranması sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi’nde ikamet eden 25 yaşındaki Muhammed Eyüp Ballıcan, öğle saatlerinde Cankara köyünde arkadaşları ile birlikte dağa yürüyüşe gitti. Yürüyüş sırasında yorulan Ballıcan, dinlenmek için oturmak istedi. Arkadaşları ise yürüyüşlerine devam etti.

ARKADAŞLARI DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİ

Bir süre sonra geri dönmeyen Ballıcan’dan haber alamayan arkadaşları, endişelenerek durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. İhbar’ın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi yönlendirildi. Gece saatlerine kadar yapılan aramalarda genç bireyin izine ulaşılamadı. Arama çalışmalarının gün içinde yeniden başlanacağı bildirildi.

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