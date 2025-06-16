Adıyaman’da Genç Kız’a Araç Çarptı

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ İYİ DURUMDA

Adıyaman’da, yolun karşısına geçmeye çalışan bir genç kıza otomobil çarptı. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmekte olan Selvi B, sürücüsü belirlenemeyen 46 FB 433 plakalı otomobilin çarpması sonucunda bir kaza yaşadı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrası olay yerine acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Selvi B’nin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Genç kız, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Olay meydana geldikten sonra, hem Selvi B hem de araç sürücüsü olay yerinden ayrıldı.