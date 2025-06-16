Adıyaman’da Genç Kıza Araç Çarptı

KAZA YAŞANDI

Adıyaman’da bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan genç bir kıza çarptı. Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Selvi B, karşıya geçmeye çalışırken, sürücüsü öğrenilemeyen 46 FB 433 plakalı araç ona çarptı.

SALGIN DURUMU İYİ

Olay sonrası acil sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye ulaştı. Yapılan kontrollerde Selvi B’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Genç kız, hastaneye gitmeyi reddetti.

OLAY YERİNDEN AYRILDILAR

Yaşanan bu kaza sonucunda, hem Selvi B. hem de otomobil sürücüsü olay yerinden ayrıldı.