Adıyaman’da Gergedan Böceği Bulundu

NADİR GÖRÜLEN GERGEDAN BÖCEĞİ GÖRÜNTÜLENDİ

Adıyaman’da, Büyükkavaklı Köyü’nde nadir bulunan gergedan böceği görüntülendi. Köy sakinleri, cep telefonları ile bu ilginç canlıyı kaydetti. Böceğin büyüklüğü ve alışılmadık görünümü, köyde hızla ilgi uyandırdı.

BÖCEĞİ İLK FARK EDEN SAKİNDEN AÇIKLAMALAR

Gergedan böceğini ilk olarak gören köy sakini Hamit Arslan, “Bahçede olduğumuz sırada yerde hareket eden garip bir şey gördük. Yanına yaklaştığımızda daha önce hiç görmediğimiz bu böcekle karşılaştık. Hemen cep telefonlarımızla görüntüledik. Ve daha sonra yaptığımız araştırmalarla böceğin türüne nadir karşılaşılan gergedan böceği olduğunu anladık” diye belirtti.

KORUMA ALTINDA OLAN CANLI

Gergedan böceklerinin, genelde tropik ve subtropik iklimlerde yaşadığı bilinse de, Türkiye’nin bazı bölgelerinde de nadiren görülebiliyor. Bu canlıların doğal denge açısından önemli bir yere sahip olmaları nedeniyle koruma altında bulundukları ifade ediliyor.