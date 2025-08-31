Haberler

Adıyaman’da Havuzda Düğümlendi, Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Adıyaman’da, serinlemek amacıyla havuza giden 15 yaşındaki Fayyad C., ayağının kayması nedeniyle düşerek yaralandı. Olay, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerindeki Çakal Köprüsü yakınlarında bulunan bir yüzme havuzunda meydana geldi.

YARALININ DURUMU VE MÜDAHALE

Fayyad C., havuzda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşme neticesinde yaralanan çocuk için hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Hırsızlık Yapan Kadın Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çiçekçide hırsızlık yapan kadın, güvenlik kameraları sayesinde daha önce 14 kez aynı dükkandan eşya çaldığı tespit edilerek yakalandı.
Haberler

Mardin’de 50 Yıl Sonra Karşılaştılar

Mardin'de, çocukluk arkadaşları Orhan ve Ethem, 50 yıl aradan sonra karşılaşarak eski günleri hatırladı. Birlikte büyüyen ikili, iş hayatında yollarını kaybetmişti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.