Adıyaman’da Havuzda Düğümlendi, Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Adıyaman’da, serinlemek amacıyla havuza giden 15 yaşındaki Fayyad C., ayağının kayması nedeniyle düşerek yaralandı. Olay, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerindeki Çakal Köprüsü yakınlarında bulunan bir yüzme havuzunda meydana geldi.

YARALININ DURUMU VE MÜDAHALE

Fayyad C., havuzda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşme neticesinde yaralanan çocuk için hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma süreci başlatıldı.