Adıyaman’da Hayaller Gerçekleşti, Çocuklar Güldü

ADIM ADIM HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adıyaman’da çocukların arzu ettikleri oyuncak ve materyaller temin edilerek, hayalleri gerçeğe dönüştürüldü. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü desteğiyle, 120 öğrenci için hayaller yazdırıldı ve bunlardan birer tanesi gerçekleştirildi. Ayrıca, okulda eğitim gören diğer bin 200 öğrenciye de ufak hediyeler dağıtıldı.

PROGRAMDA KATILIMCI YOĞUNLUĞU

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa okul müdürü Osman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kenan Özcan, Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü Başkanı Fehmi Turgay Baş ile eşi Seda Baş, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Sınıf Öğretmeni Saadet Yolun’un projesi olan etkinlik, öğretmen ve öğrencilerin gökyüzüne balonlar bırakmasıyla noktalandı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN ANlamlı AÇIKLAMA

Konu hakkında bir değerlendirme yapan Okul Müdürü Osman Kılınç, “Çocukların hayallerinin gerçekleşmesi ve yüzlerinin gülmesi bizim için son derece önemli. Hayal kurmaktan asla vazgeçmemelerini öneriyorum” dedi. Kılınç, eğitimin yalnızca okuma ve yazmadan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Çocuklarımızın gülümsemesi bile her şeye bedel. Bu güzel projeyi uygulayan Saadet Yolun’a ve tüm sponsorlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.