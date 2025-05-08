Adıyaman’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

YAŞLARINDAN ÇOK SUÇ KAYITLARI ÖNE ÇIKIYOR

Adıyaman’da, çaldıkları motosikletten dolayı önce güvenlik kameralarına, ardından da polis ekiplerine yakalanan kişiler hakkında ilginç bilgiler ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, yaşları 15 olan E.K. ve B.G, Adıyaman Merkez Yunus Emre Mahallesi’nde Yılmaz D.’ye ait park halindeki motosikleti çalmış. Motosikletinin çalındığını fark eden Yılmaz D., durumu hemen polis ekiplerine bildirmiş.

POLİSİN HIZLI MÜDAHALESİ

Kısa bir süre içinde olay yerine gelen polis ekipleri, konu ile ilgili incelemelerde bulunmuş. Yapılan detaylı incelemelerde, şahısların hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalandığı belirlenmiş. Olay yerinden çalıntı motosikletle kaçan her iki şahıs, daha sonra Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde polis ekiplerince yakalanmış.

SUÇ KAYITLARI ŞAŞIRTICI

Her iki şahıs, ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürülmüş. 15 yaşındaki E.K.’nın toplamda 11, B.G.’nin ise 40 adet suç kaydının bulunduğu öğrenilmiş. Çalınan motosiklet, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Yılmaz D.’ye geri teslim edilmiş. Konuyla alakalı olarak bir soruşturma da başlatılmış.