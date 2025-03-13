Adıyaman’da Hit And Run Kazası: 2 Yaralı

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTE İKİ YARALI

Adıyaman’da bir otomobilin çarparak kaçtığı motosikletteki iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Fatih İ., yönetimindeki 02 AFA 217 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 ABA 172 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Fatih İ. ve motosiklette bulunan Büşra İ. yaralandı. Her iki yaralı yerde kanlar içerisinde yatarken, otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Aynı zamanda kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılmış durumda.