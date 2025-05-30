Adıyaman’da Hükümlü Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Adıyaman’da, 35 yıl 10 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, aranan kişilerin yakalanması amacıyla intensif bir çalışma yaptı.

EMNİYET EKİPLERİ SUÇLUYU TESPİT ETTİ

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda V.G’nin çeşitli suçlardan 35 yıl 10 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğunu belirledi. Yakalanan bu hükümlü, ilgili işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.