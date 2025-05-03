Adıyaman’da İki Araç Çarpıştı, 3 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMALAR OLDU

Adıyaman’da iki aracın çarpışması sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. M.E. yönetimindeki 44 KB 030 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında M.K. yönetimindeki 02 AFK 725 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucunda her iki sürücü ile araçtaki M.S.A. yaralandı.

AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı M.S.A’nın sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor.