Adıyaman’da İki Araç Çarpıştı

KAZA HAKKINDA DETAYLAR

Adıyaman’da gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu olay sonucunda toplamda 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiler ışığında, Mehmet E. yönetimindeki 44 KB 030 plakalı araç ile Mehmet K. yönetimindeki 02 AFK 725 plakalı araç, Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağı’nda çarpıştı.

YARALILAR VE TEDAVİLERİ

Kaza sonucunda sürücülerden Mehmet K., Mehmet E. ve araçta bulunan Mehmet Sefa A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirdi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Mehmet Sefa A’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.